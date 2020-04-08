عزز حظوظ بايدن.. ساندرز ينسحب من السباق نحو البيت الأبيض

أعلن السيناتور الاشتراكي الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، في بيان له، أنه قرر وضع حد لحملته الانتخابية في السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي نحو البيت الأبيض، مقرا بتضاؤل حظوظه في انتزاع ترشيح حزبه.

ومع تراجع ساندرز، بات جو بايدن، نائب الرئيس خلال ولايتي باراك أوباما، الأقرب من منافسة مرشح الجمهوريين، أي الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نونبر المقبل.

وكتب فريق حملة ساندرز في البيان: “أعلن السناتور بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلق حملته” الرئاسية.

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وأضاف: “الحملة تنتهي، النضال يستمر”. ومن المتوقع أن يلقي ساندرز خطابا عند الساعة 11,مساء اليوم، يُنقل عبر الإنترنت.