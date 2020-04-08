خريج “ستاند آب” يقدم عروضا يومية للأطفال طوال فترة الحجر الصحي

أقدم الكوميدي الشاب، خريج برنامج “ستاند آب”، أشرف السرجاني، على تقديم خطوة ترفيهية تجاه الأطفال الصغار، في فترة الحجر الصحي، تتمثل في تقديم عروض كوميدية خاصة بهم على الأنترنت.

ويقدم أشرف عروضه بوتيرة يومية، في الساعة الرابعة عصرا، عبر حسابه في “أنستغرام”، كما يمنح للأطفال إمكانية المشاركة في عروضه كخطوة للترفيه عنهم.

ويشجع الكوميدي السرجاني بمبادرته الأطفال على البقاء في منازلهم، وتسليتهم بعروض فكاهية تناسب سنهم.

وعرف أشرف السرجاني بمشاركته في برامج اكتشاف المواهب “ستاند آب”، وتقديم عروض مستعينا بدمية على شكل قرد.