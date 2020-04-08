كورونا: أوروبا تتخطّى 60 ألف وفاة وبريطانيا تسجّل أعلى معدل وفيات يومي بالبلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خلف وباء كورونا المستجد أكثر من 60 ألف وفاة في أوروبا، في نسبةٍ تُجسّد أكثر من 70% من مجمل الوفيات في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير أعدته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم الأربعاء، فيما شهدت بريطانيا 938 حالة وفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأكبر من نوعها بالبلاد.

ومع ما مجموعه 60325 وفاة و762625 إصابة، فإن أوروبا هي القارة الأكثر تضررا من جائحة كورونا التي خلفت 84435 وفاة في الإجمال. وتعد إيطاليا مع 17669 وفاة وإسبانيا 14555 وفاة أكثر الدول الأوروبية تضررا، تليهما فرنسا مع 10328 وفاة والمملكة المتحدة 7097 وفاة.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت بعد تسجيل 938 حالة وفاة جديدة، 7 آلاف و97 حالة.

وأضافت أن عدد الإصابات بالبلاد ارتفع إلى 60 ألفا و733، بعد تسجيل 5 آلاف و492 حالة جديدة، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول" للأنباء.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن أرقام اليوم لا تشمل إحصائيات منطقتين في لندن، وإيرلندا الشمالية، الخاصة بكورونا.

وكانت الحصيلة الكبرى السابقة في عدد وفيات كورونا بالبلاد قد سُجلت الأحد، عندما بلغ العدد 786 حالة وفاة.

يُذكر أن إحصائيات الوفيات خلال الأيام السبعة الأخيرة على التوالي هي: في يوم الأربعاء 563، والخميس 569، والجمعة 684، والسبت 708، والأحد 621، والإثنين 439، والثلاثاء 786.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و467 ألفا، توفي منهم أكثر من 85 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 316 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".