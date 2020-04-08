كورونا: 500 إصابة و23 وفاة بين أبناء الجالية الفلسطينية في معظم دول العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه تم تسجيل 500 إصابة بفيروس كورونا، و23 حالة وفاة، بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم، موضحةً أن عدد الإصابات بين الفلسطينيين في جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأميركية (ودون احتساب الضفة وغزة والداخل) قد بلغ 151 إصابة غالبيتهم العظمى بصحة مستقرة وجيدة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس.

وكشفت الوزارة أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما يتوفر لديها من معلومات بلغ 349 إصابة، و15 وفاة نتيجة الفيروس، مُثمّنةً دور الأطباء الفلسطينيين في الخارج، الذين يتقدمون الصفوف مع زملائهم وباسم الإنسانية جمعاء في مواجهة الفيروس.

ألف طبيب فلسطيني يواجهون الفيروس في أوروبا

وذكرت أنه في أوروبا وحدها، يشارك نحو ألف طبيب فلسطيني، في مواجهة هذا الفيروس، ويعرضون حياتهم للخطر، مؤكدة أن ثلاثة منهم في كل من إسبانيا وأمريكا وإيطاليا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن عديد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين ورجال الإسعاف من أصول فلسطينية وقعت في الولايات المتحدة الأميركية.

وبينت أن فريق عملها المختص يتابع أوضاع الفلسطينيين في الولايات المتحدة، من خلال رؤساء الجالية الفلسطينية وجمعياتها، ووفقا لما توفر لديها من معلومات فقد تم تسجيل وفاة الدكتور الصيدلي، سيف تيتي بالفيروس، وهو أحد أعمدة الجالية في نيوجيرسي وأميركا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15، والإصابات إلى 349 في صفوف الجالية، منهم 20 طبيبا وممرضا في نيوجيرسي.

وأوضحت أنها تتابع باهتمام كبير أوضاع طلبة الثانوية الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة، ضمن برنامج التبادل الطلابي في الإمديسيت، وتأمل أن يتمكن البرنامج والجهات المعنية من تأمين عودتهم إلى أسرهم وذويهم.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل أنه لا توجد أية حالات إصابة جديدة بين صفوف أبناء الجالية، وجميع الحالات المصابة وعددها 5 مستقرة وتتلقى العلاج المطلوب، في حين هناك بعض الحالات الراغبة بالعودة إلى الضفة بعد فتح المطارات بالعالم، وجاري المتابعة مع البوليس الفيدرالي لتمديد مدة الفيزا لمن هم بحاجة لها.

وتواصل سفارة فلسطين لدى سلطنة عمان، الاطمئنان على الطلبة الدارسين وأبناء الجالية، والاستفسار عن أوضاعهم الصحية والاجتماعية، وتقدم المساعدات اللازمة لمحتاجيها، خاصة الأدوية، لمن تتأثر أوضاعهم بسبب الظروف الراهنة.

وأكدت أن جميع أبناء الجالية الفلسطينية في السلطنة بخير، ولم تسجل أية إصابات بينهم حتى الآن، وهناك التزام منهم بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وبعض العالقين في السلطنة على تواصل معها، لترتيب أمور عودتهم في حال أي انفراجه قادمة، كما أنها على تواصل مع السفارتين الأردنية والمصرية بهذا الخصوص.

وأوضحت أن البعثة الفلسطينية لدى مملكة هولندا، تتابع أوضاع المواطنين والطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعات الهولندية، والاطمئنان على أحوالهم في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد، ونشرت أمس إعلانا خاص لهم عبر صفحتها على فيسبوك تحثهم من خلاله على التواصل مع البعثة، علما بأن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة من الإعلانات التوعوية والإرشادية التي تقوم بنشرها منذ بداية اندلاع الأزمة الصحية.

وقامت البعثة بالتواصل مع ثلاثة طلبة، يرغبون في العودة إلى الضفة، بعد إبلاغهم بانتهاء العام الدراسي الحالي، علما أن الغالبية العظمى من الطلبة قد غادروا هولندا قبل اتخاذ إجراءات إغلاق المطارات والحدود.

وطلبت البعثة من الطلبة تزويدها ببياناتهم، ونسخة عن أوراقهم الثبوتية من أجل تسهيل عودتهم إلى الوطن عندما تتوفر الإمكانية لذلك، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة في صفوف جاليتنا.

وقالت السفارة لدى النمسا، إنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة، وتقتصر الحالات على إصابتين منذ بدء انتشار الفيروس، الأولى لطبيبة تماثلت للشفاء، والثانية لمسن وتوفي بسبب الفيروس.

وفاة جديدة لفلسطيني في إسبانيا

وأفادت السفارة الفلسطينية لدى إسبانيا، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا بسبب كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاثة، مؤكدة وجود إصابتين جديدتين ليرتفع العدد إلى 17 إصابة.

وقالت إن لجنة الطوارئ المؤلفة من السفارة، وجمعية الجالية، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تعتبر بحالة انعقاد دائمة لمواكبة كافة ما تستدعيه الأزمة، وستباشر بتوزيع ما تم جمعه من مساعدات على المحتاجين، حسب الأولوية ضمن معايير حددتها مستندة إلى الأكثر حاجة من أبنائنا.

من ناحيتها، شددت سفارة فلسطين لدى فنزويلا البوليفارية على أنها مستمرة في تواصلها مع أبناء الجالية والطلبة خلال هذه الفترة العصيبة، منوهة إلى ضرورة اتباع جميع إجراءات الوقاية والسلامة المنصوص عليها حسب وزارة الصحة الفنزويلية ومنظمة الصحة العالمية، ومهيبة بهم بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدة عدم تسجيل أية إصابة في صفوفهم.

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بدورها، أوضحت سفيرة فلسطين لدى دول الكاريبي، أنها على تواصل مستمر مع رؤساء وزراء دول الكاريبي المعتمدة لديها ومع فعاليات الجاليات الفلسطينية، وتطمئن بعدم وجود إصابات في صفوف جالياتنا حتى اللحظة.

وتواصل السفارة في ألمانيا، الإشراف والمتابعة والتنسيق والعمل بشكل مباشر مع لجنة الطوارئ الفلسطينية التي تتابع جميع التطورات الجارية، وتقدم لهم المشورة التي يحتاجونها في بعض القضايا.

وتعمل السفارة أيضا على زيادة عدد أعضاء لجنة الطوارئ، بصورة نوعية وفاعلة لتضم الأطباء والمحامين ورجال الأعمال، لضمان الوصول إلى جميع أبناء الجالية في كل الولايات الألمانية.

وفي ما يتعلق بمشروع صندوق الطالب الفلسطيني، الذي تم انشاؤه بالتنسيق مع سفارة فلسطين، وإعلانه منذ أسبوعين لجمع التبرعات، تقوم لجنة مختصة بالصندوق بدراسة الطلبات الواردة كل على حدة لتحديد الأكثر أولوية بالتعاون مع السفارة.

أما في ما يخص تمديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية، فقد قامت السفارة بإعداد قوائم حسب تعليمات وزارة الخارجية، وإرسال أول قائمة إليها، والعمل جار على إنجاز ما يصلها أولا بأول.

فلسطينيون عالقون في ألمانيا

وساعدت السفارة أسرة فلسطينية في العودة إلى الضفة بعد أن انقطعت بهم السبل في ألمانيا من خلال التنسيق مع أعضاء عرب في الكنيست، كما قامت لجنة الطوارئ بمساعدة مواطن فلسطيني كان عالقا بين إسبانيا والدنمارك، وتم إيصاله بالسلامة لعائلته في ألمانيا.

وما زالت السفارة تتلقى طلبات لفلسطينيين عالقين في ألمانيا، للعمل على مساعدتهم في العودة إلى الوطن بأسرع وقت وبأكثر الطرق أمناً. وتقوم بترجمة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الألمانية وتوفيرها لأبناء الجالية، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بتمديد الإقامة والتعامل مع دائرة الأجانب، أو التقدم بطلبات المساعدة للجهات الألمانية.

وأفادت بأنه حتى اللحظة توجد تسع إصابات بفيروس كورونا جميعها طفيفة، ويتم متابعتها من قبل لجنة الطوارئ بالتنسيق المباشر مع السفارة، حيث تعافت أمس حالة منها بشكل كامل.

من جانبها، طمأنت سفارة فلسطين لدى اليونان شعبنا، على صحة وسلامة أبناء الجالية والطلبة واللاجئين، موضحة أنها تتابع قضية اللاجئين الخمسة المحتجزين لدى الشرطة في جزيرة كوس، وقامت بتأمين إسكان لأحد اللاجئين في أثينا بعد أن فقد عمله.

وأوصلت جمعية الجالية الفلسطينية طرودا من المواد الطبية المعقمة للطلبة في مدينة سالونيك، مؤكدة أن كافة الطلبة في أثينا وسالونيك الذين تم نقلهم من سكن الجامعات إلي الفنادق المخصصة، بحالة جيدة ومستقرة، وتقدم لهم ثلاث وجبات طعام، وتم تمديد صلاحية جواز سفر أحد المواطنين لمدة سنة استثنائيا وفق قرار الوزير بالخصوص.

وقامت بعثة فلسطين لدى المملكة المتحدة، ومنذ بداية الأزمة الشهر الماضي بتشكيل فريق طوارئ لغرض سد الحاجات المعيشية العاجلة، وطلبت السفارة من رجال الأعمال توفير ما تمكن من سيولة في صندوق خاص لدعم الحاجات العاجلة تحت إشراف مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني.

وأكدت أن رجال الأعمال تجاوبوا مع ذلك، وتم من الأسبوع الماضي تقديم المساعدات المادية لمن انقطعت بهم السبل، حيث يتم تحويلها مباشرة من حساب مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني، في حين تركزت معظم الطلبات على المساعدة في النفقات المعيشية وتسديد إيجارات السكن.

وفي بلجيكا، أكدت السفارة هناك، أنه لم يتم الإعلان عن أي إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية حتى اللحظة، حيث بقي عدد المصابين 54 إصابة، بينهم واحدة تتلقى العلاج في المستشفى، بينما غادرت بقية الحالات المشافي وتخضع للحجر المنزلي.

وقدمت السفارة مساعدتين لأبناء الجالية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع المساعدات التي قدمتها إلى 52 مساعدة، تم التواصل مع عدد من الفلسطينيين بمركزي لجوء في لومل وزافنتيم، إضافة إلى الاستمرار في متابعة مركز سوسيال في بروكسل.

كما تم التواصل مع فلسطينيين في مدن بلجيكية عدة، إضافة إلى متابعة بلديات بروكسل، فيما واصلت السفارة اتصالاتها في لوكسمبورغ وأبناء الجالية الفلسطينية هناك للاطمئنان عليهم ولم تسجل إصابات بينهم وطلبت منهم مواصلة التزامهم بقوانين السلطات المحلية.

وأكدت السفارة لدى إيطاليا، أن لجنة الطوارئ ما زالت تتابع شؤون الفلسطينيين والجاليات والطلبة وتقوم بمساعدة ومساندة كل من يلزمه المساعدة خاصة ماديا من خلال صندوق التبرعات والتي بلغت لأكثر من 48 حالة لتاريخ الأمس، وذكرت أن عدد المصابين الفلسطينيين في إيطاليا بلغ 15 بعد تسجيل إصابة جديدة، منهم 4 في العناية المشددة، وما تبقى حالتهم مستقرة، كما سجلت حالة وفاة واحدة لطبيب فلسطيني كان يعمل في المستشفيات الإيطالية، في حين سجلت حالتا شفاء.