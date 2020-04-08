المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج السناتور المستقلّ، بيرني ساندرز، من السابق الرئاسي الأميركي، مُعلنًا أمام فريقه، اليوم الأربعاء، التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، وفق ما جاء في بيان، مقدّما بذلك الفوز بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، لجو بايدن الذي سيواجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في الانتخابات المُقررة في تشرين الثاني/ نوفبر.

وعقب ذلك بقليل، تعهد ساندرز بالعمل مع بايدن، واصفا إياه بالرجل الجدير بالاحترام، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكتب فريق حملته في بيان "أعلن السناتور بيرني ساندرز (اليوم) الأربعاء خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلّق حملته" الرئاسية. وأضاف البيان "الحملة تنتهي، النضال يستمرّ".

Advertisements

ساندرز يتحدث في قاعة مجلس الشيوخ في وقت سابق (أ ب)

وبات من المؤكد أن جو بايدن النائب السابق للرئيس (77 عاما) سيواجه الرئيس الجمهوري، ترامب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. إلا أنه يُفترض أن يسمّيه الحزب الديمقراطي رسميا مرشحا أثناء مؤتمر أُرجئ موعده إلى آب/ أغسطس بسبب تفشي وباء كورونا.

وبذلك ينهي ساندرز، الذي كان يقود حملة يسارية بوضوح، محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بعد سلسلة هزائم مقابل بايدن الذي شغل منصب النائب السابق للرئيس، باراك أوباما وهو أكثر اعتدالا.

وكان السيناتور المستقل المنتخب عن ولاية فيرمونت، خسر في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية مقابل هيلاري كلينتون عام 2016.