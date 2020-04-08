محافظ تعز يناقش مع أحزاب التحالف الوطني أوضاع المحافظة

الأربعاء 8 أبريل 2020

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان،اليوم الأربعاء، مع رؤوساء وممثلي أحزاب التحالف الوطني بالمحافظة مستجدات الأحداث والأوضاع التي تشهدها المحافظة.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، في اللقاء، أشاد محافظ تعز بدور أحزاب التحالف الوطني جميعا دون استثناء ووقوفهم الى جانب السلطة المحلية والجيش الوطني، خصوصا في مثل هذه الظروف الذي يمر بها الوطن وتعز على وجه الخصوص والذي ينبغي على الجميع الوقوف يدا واحدة لتحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل بتحرير المحافظة ..منوهاً ببيان التحالف الوطني الذي تضمن عدد من القضايا وهموم المحافظة بشكل عام، واستعداد السلطة المحلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية العمل على تنفيذ ما جاء فيه بالتشاور مع الجميع.

واستمع اللقاء الى تقرير عن الأوضاع العسكرية والأمنية بصورة عامة، وتقريري مدير عام الشرطة ومدير عام مكتب حقوق الانسان حول الحادثة الاجرامية المتمثلة بقصف مليشيات الحوثي لسجن النساء والذي أدى الى مقتل 8 بينهم أطفال وإصابة أخريات والادانات المحلية والدولية الكبيرة إزاء هذه الجريمة المروعة.

وأكد اللقاء على ضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي، ووقف المهاترات والمناكفات والانحراف بالاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتضليل وتزييف الحقائق وتوجيه الاساءات وارتكاب جرائم نشر تؤدي الى اقلاق الامن والاستقرار وتشوه سمعة المحافظة ومكانتها ومشروعها الوطني بالمقام الأول..مشدداً على ضرورة حشد كل الطاقات والجهود الحكومية والمجتمعية والعمل كفريق واحد بالاتجاه نحو التحرير وبسط الأمن وموجهة فيروس كورونا.