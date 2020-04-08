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شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 أبريل 2020
أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، الأربعاء، فرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة، يبدأ منتصف ليل الخميس-الجمعة المقبل وحتى منتصف ليل السبت-الأحد، في إطار مكافحة الأردن لانتشار فيروس كورونا.
وأضاف وزير الإعلام الأردني أن حظر التجول الشامل يتضمن "حملة التصاريح أيضاً"، وتستثنى فقط الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص، وفرق التقصي الوبائي، وعدداً محدوداً من العاملين والموظفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسسات الحيوية، وسيتم إبلاغ هؤلاء بشكل مباشر.
وأكد العضايلة عودة الأمور إلى ما هي عليه الآن، اعتباراً من صباح الأحد الموافق 12/4/2020، بحيث يسمح بالخروج لشراء الحاجات الأساسية سيراً على الأقدام، ويسمح للمركبات المصرح لها بالتنقل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن 358 حالة.
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