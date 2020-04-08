إذاعة فرنسية تتهم النظام القطري بالتضحية بالعمال الأجانب

الأربعاء 8 أبريل 2020

اتهمت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، النظام القطري بالتضحية بالعمال الأجانب وتعريض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، نتيجة ضعف إجراءات حمايتهم وتدني ظروفهم المعيشية.



ووفقا للعين ، قالت الإذاعة الفرنسية إنه منظمات حقوقية دعت قطر إلى التحرك لحماية العمال من خطر كورونا، ونوهت إلى أن "أول ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الإمارة هم من الأجانب".

ووفقا ً للإذاعة فإن سوء الأوضاع المعيشية وظروف العمل الصعبة لا تزال قائمة، كما تزداد الحالة الصحية سوءً لدة العمال الأجانب في قطر، وحذرت من أن هذا الوضع يمثل خطراً واضحاً، خصوصا وأن معظمهم يعمل بدون إجراءات وقائية طبية.

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وتابعت أن هناك مليونا عامل أجنبي في قطر معظمهم من باكستان ونيبال وبنجلاديش، مشيرة إلى أنهم يساعدون في بناء البنية التحتية لاستقبال مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وكذلك بناء مستشفى ميداني كان من المفترض أن يستوعبهم خلال الوباء.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أنه "رغم قرار حظر التجمعات العامة، ,وإعلان الشركات القطرية العمل عن بعُد، إلا أن العمال الأجانب قابعون في مواقع البناء دون قفازات أو كمامات".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و 28 منظمة غير حكومية أخرى، الأربعاء، قطر إلى التوقف عن حظر مكالمات الإنترنت، للسماح للعاملين الأجانب في الاتصال بأسرهم خلال فترة الوباء.