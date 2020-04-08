شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تسجل 779 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 سجّلت ولاية نيويورك الامريكية اليوم "الأربعاء" أعلى حصيلة يومية للوفيات من جراء "كوفيد-"19 مع 779 وفاة في غضون 24 ساعة، وفق ما أعلن الحاكم آندرو كومو الذي أشار إلى أن تقدّم الجائحة بدأ يشهد استقرارا.

وأكد كومو في مؤتمره الصحافي اليومي أن تدابير العزل ووقف الأنشطة غير الضرورية "تؤدي غرضها"، موضحا أن "منحنى" الزيادة في حالات الاستشفاء بدأ يستقر.

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