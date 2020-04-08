الصحة المصرية" تنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا "كوفيد-19"

الأربعاء 8 أبريل 2020

نفت وزارة الصحة والسكان بمصر إنتاج علاج لفيروس كورونا، مؤكدة أن المصابين يتلقون العلاج وفقا لبروتوكول تم وضعه من خلال لجنة علمية.

وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، الثلاثاء، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن استخدام مستحضر "كلوروكين فوسفات" لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .. وفق “العين“.

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وأشار "مجاهد" إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدا تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال لجنة علمية مختصة بهذا الشأن.

وشدد "مجاهد" على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأي تصريحات غير مسؤولة تسبب بلبلة لدى المواطنين، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية، لعدم نشر معلومات غير صحيحة قد تسبب إثارة البلبلة لدى الرأي العام