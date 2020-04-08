شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يسجل أول وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 قالت وزيرة الصحة الصومالية اليوم "الأربعاء" إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا دون ذكر تفاصيل عن المريض.

Advertisements وأكدت وزيرة الصحة فوزية أبيكار نور في "تغريدة" أن شخصاَ توفي بسبب كورونا. وأضافت أنه تم الكشف عن أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 12.

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