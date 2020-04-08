اليمن.. "التوعية المجتمعية" بغيل باوزير تستمر في محاضراتها التوعوية ضد كورونا

الأربعاء 8 أبريل 2020

اقامت لجنة التوعية المجتمعية بديوان السلطة المحلية م/غيل باوزير وبالتنسيق مع مكتب النظافة بالمديرية صباح الثلاثاء 7 ابريل/نيسان محاضرة توعوية لمهندسي النظافة. حضر المحاضرة الدكتور عدنان حمران مدير عام المديرية وغسان بن دحمان مدير مكتب النظافة والتحسين والدكتور ماجد بن مسلم رئيس لجنة التوعية المجتمعية والاستاذ عمر اسماعيل رئيس اللجنة والدكتور محمد العمودي رئيس تنسيقية منظمات المجتمع المدني.



استهل الحديث الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام مديرية غيل باوزير بكلمات شكرٍ و تقدير وحث على شد الهمم ورص الصف في مواجهة مثل هذه الجائحة، كما اعطى جملةً من النصائح والتوجيهات بما يتناسب مع طبيعة عمل مهندسي النظافة.

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هذا ورحب غسان بن دحمان مدير صندوق النظافة والتحسين م/غيل باوزير بالجميع وشكر اللجنة لجهدها في نشر التوعية.

وكما القى الدكتور ماجد بن مسلم رئيس لجنة التوعية المجتمعية محاضرة حول منشأ مرض covid 19 وطبيعة الفيروس المسبب وطريقة انتشاره ودخوله الجسم وفترة الحضانة والأعراض وسبل الوقاية منه هذا واستمع الفريق الى بعض الأسئلة من مهندسي النظافة وتمت الإجابة عليها بطريقة سلسة ومناسبة.

يُذكر أن هذا النزول التوعوي ضد فايروس كورونا والمنعقد في قاعة مؤسسة أثر يعد النزول الرابع الذي تنفذه لجنة التوعية المجتمعية بمديرية غيل باوزير بعد النزولات التي نفذت للجهات العسكرية والتجارية، إضافة إلى الأنشطة المجتمعية الأخرى من وسائل توعوية مقروءة ومرئية ومسموعة، كل ذلك بجهود شبابية تطوعية. والأعمال مستمرة من عمليات رش تعقيمية وخياطة الكمامات الوقائية وغيرها