شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن فرض حظر تجول شامل لـ 48 ساعة اعتبارا من الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن المالية العامة للبلاد ستتضرر بشدة من فاقد الإيرادات الناجم عن تأثير فيروس كورونا على اقتصادها، لكن المملكة، التي تعتمد على المساعدات، ستكون قادرة على سداد ديونها الخارجية.
و أضاف العسعس في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن أولويات ميزانية الحكومة للعام 2020 ستتأثر أيضا نتيجة للتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي على خلفية إجراءات العزل العام المفروضة لوقف انتشار الفيروس.
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