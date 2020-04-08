شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر : 1572 إصابة كورونا بينها 205 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 1572 حالة بينها 205 وفيات، بعد تسجيل 104 حالات جديدة و 12 وفاة ، في الساعات الـ24 الأخيرة.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة المشتركة لمتابعة ورصد الوباء، جمال فورار في إيجازه اليومي لوسائل الإعلام ، أن حالات الوفاة الـ 12 الجديدة سجّلت على مستوى 5 محافظات، فيما سجّلت حالات الإصابة الجديدة في 25 محافظة في الجزائر.
ووصل عدد المتعافين من الوباء إلى 237 حالة، في حين يخضع 1248 مصابا للعلاج ببروتوكول " كلوروكين"
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