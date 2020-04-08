شكرا لقرائتكم خبر عن احباط محاولة الميليشيا تفجير طريق حيوي بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت القوات اليمنية المشتركة عملية زرع عبوة ناسفة حاولت المليشيات الحوثية زراعتها بالخط الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة بالحديدة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة إن قوات اللواء الثاني عشر عمالقة كشفت عنصر تابع للحوثيين يحاول زرع عبوة ناسفة بالخط الترابي الوحيد الرابط بين التحيتا والخوخة.

وأضاف المصدر أن عنصر المليشيات لاذ هاربا فور ملاحقة القوات له تاركا العبوه خلفه، وأشار المصدر إلى أن القوات قامت بتفكيك العبوة وأزالت الخطر الذي تحمله.

يذكر أن ثلاثة من عناصر مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي إثر انفجار عبوة ناسفة حاولت المليشيات زراعتها في الخط الرابط بين مدينتي حيس والخوخة.