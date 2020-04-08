الصحة العالمية: لم يحن الوقت لتخفيف إجراءات العزل.. واستخدام بخاخ الأنف بالمحلول الملحي لا يمنع الإصابة

العالم سيفقد ملايين الوظائف بسبب الجائحة

ـ السعودية تتوقع أن يصل عدد المصابين في المملكة إلى 200 ألف

ـ إصابات وحالات شفاء جديدة في الكويت والإمارات وقطر وحزمة دعم في البحرين

ـ 1184 إصابة في المغرب وتونس تدعو للتبرع بـ 250 سرير للعلاج

ـ قفزة في أعداد الوفيات بالجزائر وتجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا

ـ مصر تمدد إجراءاتها الاحترازية وأول إصابة في بنغازي بليبيا

ـ عقوبات صارمة على مخترقي حظر التجول بالسودان وارتفاع الإصابات بلبنان

ـ 263 إصابة في فلسطين وإسرائيل تشدد القيود

ـ أكثر من 4 آلاف وفاة في إيران وبريطانيا بعيدة تماما عن رفع القيود

ـ 10 عقاقير قيد الاختبار في أميركا وأرقام مخيفة للوفيات والإصابات

ـ 757 وفاة جديدة في إسبانيا وتراجع حالات الإصابة في إيطاليا

ـ فرنسا تتجاوز 10 الاف وفاة وارتفاع عدد المصابين بألمانيا

ـ النرويج تخفف بعض القيود وتركيا تعتزم إنتاج 10 ملايين كمامة في الأسبوع

ـ 705 وفيات في سويسرا وروسيا تسجل زيادة يومية قياسية في الإصابات

ـ الصين تنهي العزل العام في ووهان واليابان لن ترفع الطوارئ قبل شهر

ـ وفيات وإصابات جديدة بإندونيسيا وتايلاند والفلبين وماليزيا وطوارئ بإثيوبيا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يحن الوقت بعد لتخفيف إجراءات العزل التي تفرضه دول العالم لمواجهة وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، ونبه رئيس مكتب المنظمة في أوروبا، هانز كلوج، في مؤتمر صحفي بالفيديو من كوبنهاجن، من أن “اتجاه الانخفاض في معدل الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس المستجد لا يعني أن الوقت قد حان لتخفيف الإجراءات الهادفة إلى وقف انتشاره”. وأضاف أن بعض البلدان “تشهد زيادة سريعة في الحالات أو طفرة جديدة”، مشددا على أن طريق مكافحة الوباء طويلة ولا مجال للتراخي، لا سيما أن الفيروس لا يترك مجالاً للخطأ.

من جهة أخرى، فندت منظمة الصحة العالمية في تدوينة لها على حسابها في “فيسبوك” ما يتداوله بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استخدام بخاخ الأنف الذي يأتي مع محلول ملحي في القضاء على فيروس كورونا. وقالت المنظمة :”إن رش الأنف من الداخل بالماء المالح، كما يعتقد البعض، لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا” .

الى ذلك، قالت منظمة العمل الدولية إن وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى عمليات إغلاقات جماعية في أماكن العمل على مستوى العالم، الأمر الذي قد يدفع الملايين خارج وظائفهم بأكثر من المتوقع. وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها إن جائحة “كوفيد19″ من المتوقع أن تمحو 6.7 بالمئة من ساعات العمل حول العالم في الربع الثاني من هذا العام، أو ما يعادل عمل 195 مليون عامل بدوام كامل. موضحة أن أربعة من بين كل خمسة أشخاص في قوة العمل العالمية يعيشون في أماكن تضررت من إغلاقات كاملة أو جزئية لأماكن العمل. وقال تقرير المنظمة إن القطاعات الأربعة الأشد تضررا حول العالم هى الإعاشة والخدمات الغذائية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال والأنشطة الإدارية. وقد أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و441 ألفا حتى اعداد الخبر. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 308 آلاف وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات اقترب من 83 ألفا.

خليجيا، قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن فيروس كورونا المستجد قد يصيب في نهاية المطاف ما بين 10000 و200000 شخص في المملكة العربية السعودية، داعيا الجمهور إلى التقيد أكثر باتباع توجيهات الدولة فيما يتعلق بعدم الاختلاط والتنقل.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس ارتفاع اجمالي الإصابات إلى 2932 حالة مؤكدة. بزيادة 137 إصابة. ولم يتم تسجيل أي وفاة ليستقر العدد عند 41 وفاة،وتم تسجيل شفاء 16 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 631 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجیل 112 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات إلى 855 حالة”، حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” كما سجلت الإمارات 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 2659

كما أعلنت شفاء 53 حالة. بدورها، أعلنت دولة قطر أمس تسجيل 153 إصابة جديدة مؤكدة ترفع إجمالي الإصابات الى 2210، كما أعلنت تسجيل 28 حالة شفاء من المرض. من جهتها، أعلنت وزارة العمل في البحرين أن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف في القطاع الخاص من أبريل إلى يونيو. وأضافت، في بيان لها، أن الحكومة ستسدد فواتير الكهرباء والمياه لجميع المواطنين والشركات البحرينية للمساهمة في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا”، وذلك حسب وكالة “أنباء البحرين”. وأعلنت وزارة الصحة في البحرين أمس الأول عن حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

وفي المغرب أشارت إحصائيات وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغ 1184، كما قالت الوزارة في نشرتها اليومية إن عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 90 وبلغ عدد المتعافين 93 وفي تونس دعت الحكومة الشركات والأفراد ومنظمات المجتمع المدني للتبرع بنحو 250 سرير علاج سيتم وضعها في صالة لألعاب القوى استعدادا لاحتمال تفش أوسع لفيروس كورونا وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحسب بيان وزارة الصحة فإن هناك 45 إصابة جديدة و20 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1468 مصابا و193 وفاة، وفقا لموقع النهار. فيما أعلنت وزارة الصحة السورية عن تجهيز 14 مركزا طبيا في كافة المحافظات لعلاج إصابات فيروس كورونا المستجد، منهم مشفى الزبداني الوطني بريف دمشق ، وفي مصر، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما حتى 23 أبريل، وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيف حظر التجول ساعة بحيث يبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا. وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين. كما تقرر اقتطاع 20 بالمئة من رواتب أعضاء الحكومة المصرية لمدة ثلاثة شهور لدعم العمالة غير المنتظمة. وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت أن بلادها سجلت 128 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1450 حالة. من جهتها، أعلنت السلطات الليبية في مدينة بنغازي تسجيل أول إصابة في شرق ليبيا بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في ليبيا إلى 20 حالة وفي السودان أعلنت السلطات فرض عقوبات صارمة رادعة لمخترقي قرار “حظر التجول” ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″. بينما أعلنت وزراة الصحة العامة في لبنان تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس إلى 575 حالة.

وفي فلسطين أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين في الخليل ونابلس ليرتفع العدد إلى 263 حالة في فلسطين. بينما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم إلزام جميع الإسرائيليين بوضع كمامات وأقنعة الوجه التى تغطى الفم والأنف في الأماكن العامة. وأفادت السلطات الإسرائيلية بأن عدد مرضى كورونا بلغ 9248 وتم تسجيل 65 حالة وفاة.

دوليا، قال متحدث باسم وزارة الصحة في إيران إن عدد الوفيات جراء “كوفيد19″ ارتفع إلى 4003 بعد تسجيل 121 حالة بينما قفز عدد الإصابات إلى 67286 وفي بريطانيا قال صادق خان رئيس بلدية لندن إن بلاده ما زالت بعيدة تماما عن رفع إجراءات العزل العام إذ أنها لن تصل إلى ذروة التفشي قبل أكثر من أسبوع وقد أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا في وقت سابق، تسجيل 854 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وفي الولايات المتحدة أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأسبوع القادم سيكون صعبا جدا بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا أن هناك 10 عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة. وقد أعلنت جامعة جونز هوبكينز الأميركية وفاة حوالي 2000 بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعد تلك أكبر حصيلة يومية لعدد الوفيات مسجلة حتى الآن في العالم. من جانبها، قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785 فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

الى ذلك، قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع لليوم الثاني على التوالي إذ توفي 757 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين أودى الفيروس بحياتهم ارتفع إلى 14555، مضيفة أن إجمالي الحالات المكتشفة ارتفع إلى 146690 إصابة. وفي إيطاليا ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا 604 حالات وهو أقل من عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس الاول والتي بلغت 636 حالة في حين سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس. وفي فرنسا تم رسميا تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة وفاة من حالات الإصابة بفيروس كورونا لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة في حين سجل معدل الزيادة في حالات الوفاة ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي. بينما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 4003 في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 103228 الأربعاء. في السياق، قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج إن بلادها ستخفف بعض القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. بينما قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن بلاده ستزيد قدرتها لإنتاج 10 ملايين كمامة أسبوعيا. من جانبها، قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا إن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 705 أشخاص كما ارتفع عدد المصابين إلى 22789 حالة. كما أعلن خايمي ماناليتش وزير الصحة في تشيلي تسجيل 301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. الى ذلك، قال المركز المعني بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا في روسيا إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بأكثر من 1000 لليوم الثاني على التوالي ليبلغ الإجمالي 8672 حالة. وذكر المركز أن عدد الحالات المسجلة ارتفع 1175 وهي زيادة قياسية يومية، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمسة إلى 63.

وفي الصين أنهت مدينة ووهان التي بدأ منها تفشي وباء فيروس كورونا، عزلا عاما استمر شهرين أمس لكن بلدة في الشمال بدأت تطبيق قيود على حركة السكان وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية في الصين. وقد قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس ارتفاعا من 32 حالة في اليوم السابق كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج. وفي اليابان أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي أن بلاده سترفع حالة الطوارئ في غضون شهر بتعاون المواطنين، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

الى ذلك، قالت وزارة الصحة الإندونيسية إن السلطات أكدت 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2956 حالة. كما سجلت تايلاند 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات أخرى. في حين قالت وزارة الصحة الفلبينية إن تفشي جائحة كورونا أودى بحياة خمسة أشخاص آخرين وأصاب 106 أشخاص جدد. في السياق، أعلنت السلطات الصحية الماليزية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمرضى إلى 4119 حالة.

الى ذلك، قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على تويتر إنه أعلن حالة الطوارئ للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.