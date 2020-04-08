روسيا وتركيا تجريان دورية مشتركة ثالثة في إدلب

أنقرة ـ وكالات: قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الجيش الروسي والتركي قاما بدورية مشتركة ثالثة في إدلب بسوريا. ونقلت وكالة “الأناضول” عن أكارا قوله: “جرت ثالث دورية مشتركة مع روسيا الاتحادية في إدلب. وستستمر هذه الدوريات”. وفي 5 مارس، جرت مفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي طيب أردوغان، في موسكو فيما يتعلق بتفاقم الوضع في محافظة إدلب السورية. وعقب الاجتماع، تم اعتماد وثيقة مشتركة. وأكد الطرفان التزامهما “بصيغة أستانا” وأعلنا عن تطبيق وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل 6 مارس. كما اتفق الطرفان على القيام بدوريات مشتركة على الطريق السريع المهم M4.

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