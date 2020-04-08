هنية : اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل يمكن إنجازه

غزة ـ د ب أ: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس إن اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل يمكن إنجازه حال استجابتها لمتطلبات ذلك. وذكر بيان لحماس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن هنية هاتف نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوجدانوف، وأكد أن الحركة “مصممة على الإفراج عن الأسرى في إطار التبادل الذي يمكن إنجازه في حال استجاب قادة الكيان مع متطلبات ذلك”. وبحسب البيان “ركز هنية على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وضرورة حمايتهم” من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأضاف أن هنية طلب “الضغط على الاحتلال من أجل تقديم ما يلزم لسلامة الأسرى، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياتهم”.

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