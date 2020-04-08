'رويترز': التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن

قالت مصادر بحسب وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن التحالف العربي بقيادة السعودية سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ يوم الخميس المقبل.
وأكدت ثلاثة مصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.
وأفاد مصدران بأنه من المتوقع أن يدخل تعليق العمليات العسكرية حيز التنفيذ يوم الخميس، مشيران إلى أنه تم الاتفاق عليه جزئيا لتجنب انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن.
ويشهد اليمن، منذ أغسطس 2014، مواجهات بين القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" الحوثية، ازدادت عنفا بشكل ملحوظ في العام 2015، مع تدخل تحالف تقوده السعودية ويضم البحرين وقطر والكويت والإمارات، إلى جانب مصر والأردن والمغرب وباكستان والسودان.
وأفاد مصدران بأنه من المتوقع أن يدخل تعليق العمليات العسكرية حيز التنفيذ يوم الخميس، مشيران إلى أنه تم الاتفاق عليه جزئيا لتجنب انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن.
ويشهد اليمن، منذ أغسطس 2014، مواجهات بين القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" الحوثية، ازدادت عنفا بشكل ملحوظ في العام 2015، مع تدخل تحالف تقوده السعودية ويضم البحرين وقطر والكويت والإمارات، إلى جانب مصر والأردن والمغرب وباكستان والسودان.
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