البيت الأبيض يحذّر من موجة ثانية لانتشار عدوى كورونا في أميركا

حذر البيت الأبيض، الأربعاء، من خطر موجة ثانية لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في أميركا، مؤكداً أن السكان اعتبروا ان الآثار الإيجابية لتدابير السلطات لمكافحة المرض، علامة للعودة إلى الحياة الطبيعية
وأشارت إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الإجراءات التي تم فرضها لمدة 30 يوما، وسيعتمد القرار على تحليل البيانات التي تم جمعها من جميع أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق، قالت بيركس إن السلطات الأمريكية تتوقع أن تستقر معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد الأسبوع المقبل، بسبب القيود المفروضة.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم في الحالات المسجلة لعدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين هناك 398785 شخصا، توفي منهم 12893، وتم شفاء أكثر من 22 ألف مريض.
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