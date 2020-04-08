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البيت الأبيض يحذّر من موجة ثانية لانتشار عدوى كورونا في أميركا

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حذر البيت الأبيض، الأربعاء، من خطر موجة ثانية لانتشار عدوى فيروس المستجد في أميركا، مؤكداً أن السكان اعتبروا ان الآثار الإيجابية لتدابير السلطات لمكافحة المرض، علامة للعودة إلى الحياة الطبيعية
وقالت منسقة البيت الأبيض لمكافحة ديبورا بيركس، : "نحن نلاحط علامات استقرار الوضع في هذا المجال. وهذا يلهمنا ويثير فينا الحماس ... من المهم حقا الآن، ألا يرى الناس علامات الأمل الأولى هذه، على أنها تبرر مغادرة المنزل في الثلاثين يوما القادمة، أي فترة العزل الضرورية لوقف انتشار العدوى - وهذا أمر مهم للغاية. لا شك في أنكم تلاحظون التباطؤ في وتيرة انتشار المرض. لكن إذا بدأ الناس مرة أخرى في مغادرة المنازل والتفاعل الاجتماعي، فيمكننا أن نرى موجة خطيرة ثانية وقريبا جدا".

وأشارت إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الإجراءات التي تم فرضها لمدة 30 يوما، وسيعتمد القرار على تحليل البيانات التي تم جمعها من جميع أنحاء البلاد".

وفي وقت سابق، قالت بيركس إن السلطات الأمريكية تتوقع أن تستقر معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد الأسبوع المقبل، بسبب القيود المفروضة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم في الحالات المسجلة لعدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين هناك 398785 شخصا، توفي منهم 12893، وتم شفاء أكثر من 22 ألف مريض.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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