ديالى تسجل اصابتين بفيروس كورونا

اعلنت خلية الازمة في ديالى، الاربعاء، عن تسجيل اصابتين بفيروس كورونا في المحافظة.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسلم نتائج ١١ حالة مشتبه بها ومن ضمنها ٣ حالات فحص اولي للراقدين في العزل الصحي".
وأضاف البيان أن "حالتين ظهرتا موجبة (مصابة) حالة من بلدروز والاخرى قضاء بعقوبة والباقية سالبة (غير مصابة)".
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