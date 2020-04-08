ديالى تسجل اصابتين بفيروس كورونا

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسلم نتائج ١١ حالة مشتبه بها ومن ضمنها ٣ حالات فحص اولي للراقدين في العزل الصحي".

وأضاف البيان أن "حالتين ظهرتا موجبة (مصابة) حالة من بلدروز والاخرى قضاء بعقوبة والباقية سالبة (غير مصابة)".