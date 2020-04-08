مدينة الطب تعلن شفاء مصابين اثنين بفيروس كورونا

وقالت المدينة الطبية في العاصمة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا اكتسبتا الشفاء التام من الإصابة في مركز الشفاء التخصصي للأزمات".

وأَضافت المدينة، أن "بذلك يصبح عدد الحالات التي تم شفاؤها ٣٥ حالة، وان الحالات المتبقية في المركز تحت الرعاية الطبية وحالتهم في تحسن مستمر".



واعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، عن اصابة 80 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد، فيما اشارت الى شفاء 79 حالة بالمقابل.