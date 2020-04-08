بعد دخوله العناية المركزة.. قادة العالم يتضامنون مع "جونسون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضامن عدد من قادة دول العالم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد دخوله العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وزير بريطاني يكشف عن حالة جونسون مع كورونا بالعناية المركزة



وعبر فيسبوك وتويتر وبرقيات ومؤتمرات، حاول 4 من قادة دول العالم شد أزر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجاوز أزمة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



والد جونسون: ابني مقاتل وقادر على هزيمة كورونا

وفيما يحاول جونسون (55 عاماً)، مقاومة كورونا الذي أدخله العناية الفائقة، بعد إصابته في 27 مارس/آذار الماضي، انهالت برقيات التضامن معه من عددٍ من زعماء العالم من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.