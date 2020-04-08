"ووهان" تطوي صفحة كورونا.. مشاهد تنبض بالحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يعد اسم مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية غريبا على آذان أغلب سكان العالم، باعتبارها بؤرة تفشي فيروس كورونا.

المدينة التي ظهر منها أول مصاب بالمرض كانت أول مدينة تعلن انتصارها على الوباء بعد شهرين من العزلة والحجر التام، فقدت فيهما الكثير من المصابين، وشلت حركات الشوارع والمطارات، وأغلقت أبواب الأسواق والمطاعم، إلا أن ووهان عادت للحياة بعد إعلان السلطات عن إلغاء العزل.

في التقرير التالي صور لمظاهر الحياة في ووهان الصينية التي بدأت تعود تدريجيا بعد تصريحات مسؤولي الصين بشأن الحد من انتشار الفيروس.

نعرض أسواقها، شوارعها، أبراجها وكل تفاصيل المدينة التي أثارت الذعر وفرحة الانتصار في وقت واحد.