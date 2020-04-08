سويسرا تمدد إجراءات مكافحة كورونا حتى 26 أبريل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طائرة شحن تحمل كمامات مستودة من الصين بعد هبوطها في مطار كوانتران في جنيف في جنيف يوم 6 أبريل 2020

مددت الحكومة السويسرية قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة أسبوع آخر حتى 26 أبريل نيسان لكنها قالت إن التخفيف التدريجي للتدابير التي تشمل حاليا ضوابط على الحدود وإغلاق المدارس وحظر التجمعات سيبدأ هذا الشهر.

وذكرت الحكومة في بيان يوم الأربعاء ”من أجل الإنهاء التدريجي للإجراءات بصورة ناجحة يجب الوفاء ببعض المتطلبات“ مضيفة أن المعايير التي تدرسها لتخفيف القيود تتضمن عدد الإصابات الجديدة ومعدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات.