سويسرا تمدد إجراءات مكافحة كورونا حتى 26 أبريل

مددت الحكومة السويسرية قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة أسبوع آخر حتى 26 أبريل نيسان لكنها قالت إن التخفيف التدريجي للتدابير التي تشمل حاليا ضوابط على الحدود وإغلاق المدارس وحظر التجمعات سيبدأ هذا الشهر.
وذكرت الحكومة في بيان يوم الأربعاء ”من أجل الإنهاء التدريجي للإجراءات بصورة ناجحة يجب الوفاء ببعض المتطلبات“ مضيفة أن المعايير التي تدرسها لتخفيف القيود تتضمن عدد الإصابات الجديدة ومعدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات.
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