الصحة العالمية تنفي اتهام ترامب لها "بالتركيز على الصين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

نفى مسؤولون في منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء اتهامها "بالتركيز على الصين" وقالوا إن المرحلة الحرجة من الوباء ليست الوقت الملائم لوقف التمويل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مساهمة بلاده في المنظمة، التي يقول ترامب، إنها أسدت قدمت نصائح سيئة أثناء أزمة تفشي كورونا. وتجاوزت مساهمة الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية 400 مليون دولار في 2019 أي نحو مثلي مساهمة ثاني أكبر الدول الأعضاء، في مقابل 44 مليون دولار من الصين. وقال الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة عبر الإنترنت رداً على سؤال عن تصريحات ترامب "لا نزال في المرحلة الحرجة للوباء لذلك الوقت ليس ملائماً الآن لوقف التمويل". ووصف كلوج تفشي الفيروس في أوروبا بم "مقلق للغاية" وحث الحكومات على "التفكير بحرص شديد" قبل تخفيف الإجراءات للحد من انتشاره.

