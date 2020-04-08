مصر: تمديد فرض حظر التجوال الليلي أسبوعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء أن الحكومة قررت تمديد العمل بالإجراءات المتبعة حالياً لمكافحة فيروس كورونا، بما فيها ذ حظر التجوال الليلي، لأسبوعين آخرين، أي 23 من أبريل (نيسان) الجاري. وقررت الحكومة إرجاء بدء حظر التجوال الليلي ساعة واحدة من السابعة إلى الثامنة ليلاً للحد من التزاحم على وسائل النقل الجماعي، ولإتاحة الفرصة للجميع للعودة للمنازل. وأعلن مدبولي، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، أن أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على اقتطاع 20% من رواتبهم لدعم المتضررين، والدولة في هذه المرحلة. وقال مدبولي اليوم: "مصر لا تزال في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا"، وأرجع هذا إلى الإجرءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، والتزام المصريين بتطبيق القرارات المعلنة، داعياً إلى استمرار هذا الالتزام في المرحلة القادمة. وأضاف أن "الاستخفاف" قد يقود إلى نفس "الكوارث" التي تواجهها دول أخرى حالياً. ولفت إلى أن معدلات الزيادة في أعداد الإصابات تتماشى حتى الآن مع السيناريوهات التي وضعتها الحكومة قبل أسابيع، وشدد على ضرورة الحفاظ على مستوى بسيط ومتدرج في الزيادات.

