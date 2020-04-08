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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا توفر مليون دولار لدعم فلسطين في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
أعلنت بريطانيا، عن حزمتي دعم لتوفير إمدادات طبية وصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة مليون دولار، كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت القنصلية العامة البريطانية بفلسطين في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء - أن هذه الحزم المالية ستساهم في توفير الإمدادات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى توفير مواد طبية من شأنها زيادة قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على إجراء الفحوصات المتعلقة بكوفيد -19، مشيرة إلى أن كلا من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية قامتا بعملية الشراء لهذه المواد.
وقال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول - إن إعلان اليوم يؤكد التزام بريطانيا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الوقت العصيب، مضيفا أن هذه المساهمة المالية من شأنها دعم السلطة الفلسطينية وخطة الاستجابة لدى الأمم المتحدة لمجابهة هذه الأزمة، كما ستساعد هذه الإمدادات الطبية في الحفاظ على سلامة الأطباء والممرضات وغيرهم من الكوادر الطبية أثناء عملهم لإنقاذ الأرواح".
يذكر أن بريطانيا أعلنت الشهر الماضي عن تخصيص مبلغ 100 ألف دولار، لدعم منظمة الصحة العالمية من أجل تسريع استجابتها الأولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق الكشف المبكر عن الحالات المصابة وإدارة الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19.
بالإضافة إلى أن الحكومة البريطانية تعهدت بتقديم 670 مليون دولار، كمساعدة لمكافحة الانتشار العالمي للفيروس من خلال البحوث الطبية وتطوير أنواع من اللقاحات والعلاجات والاختبارات، إضافة الى دعم القطاعات الصحية في البلدان النامية، والمساعدة في تقليل أثر الوباء على الاقتصاد في العديد من الدول الأكثر فقرا.
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