جمعية نور والحزب القومي يعقمان بلدات وحردان: لنصمد ببيوتنا

استكملت لليوم الخامس عمليات الرشّ والتعقيم التي تنفذها جمعيّة نور للرعاية الصحية والاجتماعية بالتعاون مع منفذيّتي ​مرجعيون​ و​حاصبيا​ في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ وتشمل قرى وبلدات قضاءي حاصبيا ومرجعيون.

وواصلت عمليات التعقيم في ​كفركلا​ وحولا و​كفرشوبا​ والفرديس و​الهبارية​ التي جرى تعقيمها في الأيام الماضية، كما في ​جديدة مرجعيون​ و​القليعة​ و​برج الملوك​ و​إبل السقي​ ومرج الخوخ، وشمل التعقيم الشوارع العامة، ومباني المؤسسات الرسمية ومحيط المواقع والثكنات العسكرية، ومقار البلديات والمكاتب الحزبية وفروع ​المصارف​، ودور العبادة و​محطات الوقود​ والمحال التجارية ومداخل المنازل، إضافة إلى مخيم النازحين في برج الخوخ بمواكبة وتسهيل من ​القوى الأمنية​.

رئيسة جمعية نور مارلين حردان تابعت سير الحملة عبر فريق العمل، وأثنت على تعاون البلديات وشكرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية على المواكبة وتسهيل عملية التعقيم في أماكن تواجد ​النازحين السوريين​، مؤكدة أن "الإجراءات الوقائية ضرورية في مواجهة ​فيروس كورونا​، وهي من أجل سلامة كل أهلنا وأبناءنا، خصوصاً في المناطق الجنوبية، ولذلك كان قرارنا القيام بهذه الإجراءات، إضافة إلى ما تقدمه الجمعية من خدمات صحية عبر مستوصفاتها في المنطقة ومن خلال المستوصف النقّال الذي استحدثته مؤخراً بهدف إجراء معاينات طبية وتأمين الأدوية لمن هم بحاجة لها".

وتوجهت باسم النائب الأمين ​أسعد حردان​ الذي يرعى ويدعم الجمعية، "بالتحية للأهل والأحبة في الجنوب، وأدعوهم إلى المزيد من التقيّد بالإرشادات الوقائية، فهذه مرحلة صعبة، وأهل الجنوب أشداء في مواجهة الصعاب، فكما صمدنا دفاعاً عن أرضنا ومنازلنا في مواجهة ​إسرائيل​، علينا أن نصمد هذه الأيام في منازلنا، لنهزم عدواً جديداً اسمه كورونا".