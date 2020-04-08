أكدت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه يدعم اتباع نهج عالمي في التعامل مع هذه القضية"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي أعلن تخصيص 15.6 مليار يورو لدعم الشركاء الأجانب في مواجهة الفيروس".
هذا وسبق أن انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية، التي وبحسب رأيه، تمولها الولايات المتحدة بشكل رئيسي، لكنها تولي اهتمامها الأكبر للصين، ولم يستبعد ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين أن تعلق واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: سنستمر في دعم جهود منظمة الصحة العالمية بمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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