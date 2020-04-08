أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، إلى أنه "يبدو أنه حتى في زمن الكوارث لا رادع لمحسوبياتكم، وإذا ثبت ما بدأ يظهر من استنسابية في إعادة اللبنانيين من الخارج، فهذا يعني أننا بحاجة للقاح أكثر فعالية ضد فسادكم المستشري. بالفعل كورونا أكثر رحمة منكم على المجتمع".
وسأل في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "أين وزير الخارجية من هذه الصفقة اللاإنسانية؟".
تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل التواصل الإجتماعي تحدثت عن عمليات إستنسابية للعائدين إلى لبنان لم تظهر صحتها بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: إذا ثبتت إستنسابية عودة المغتربين فنحن بحاجة للقاح لفسادكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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