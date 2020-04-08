فادي سعد: إذا ثبتت إستنسابية عودة المغتربين فنحن بحاجة للقاح لفسادكم

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​، إلى أنه "يبدو أنه حتى في زمن الكوارث لا رادع لمحسوبياتكم، وإذا ثبت ما بدأ يظهر من استنسابية في إعادة ال​لبنان​يين من الخارج، فهذا يعني أننا بحاجة للقاح أكثر فعالية ضد فسادكم المستشري. بالفعل ​كورونا​ أكثر رحمة منكم على المجتمع".

وسأل في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "أين ​وزير الخارجية​ من هذه الصفقة اللاإنسانية؟".

تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل التواصل الإجتماعي تحدثت عن عمليات إستنسابية للعائدين إلى لبنان لم تظهر صحتها بعد.