الدكتور بسام حمود يتفقد عملية توزيع القسائم الشرائية في الأحياء

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه مع بداية توزيع القسائم الشرائية التي قدمتها ​بلدية صيدا​، والتي باشرت الجمعيات بالتعاون مع البلدية في توزيعها على الأهالي في الأحياء، تفقد المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في ​الجنوب​ ​بسام حمود​، حُسن عملية التوزيع في بعض أحياء المدينة لناحية السرعة والتعامل الأخوي والإنساني مع جميع أبناء المدينة.

وأكد حمود أن "ما تقوم به لجان التوزيع هو واجب وأن لا مِنّة لأحد على أحد فهذا وقت التكافل والعطاء والمساعدة، ويجب أن نكون جميعنا إلى جانب أهلنا بعيداً عن أي محسوبيات أو حسابات خارج البعد الإنساني والأخوي، مؤكداً أن صيدا يداً واحدة".