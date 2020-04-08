الشباب الديمقراطي اللبناني: لوضع برنامج يحاكي أسوأ سيناريوهات تأجيل استكمال العام الدراسي

رأى قسم ​الطلاب​ في اتحاد الشباب الديمقراطي ال​لبنان​ي، في بيان له، أن "أزمة فيروس ​الكورونا​ المستجد أتت لتسقط ورقة ​التوت​ عن النظام التربوي في لبنان المتهالك"، مشيراً الى "فضائح عدة تتمثل بنهج أساسي والتعليم لمن يستطيع، أي أن من يملك رفاهية التعليم عن بعد من ​انترنت​ سريع، كهرباء 24 ساعة وبيت واسع، له حصرا الحق بالتعليم".

ودعا القسم الى "وضع خطة أساسها معالجة ​العام الدراسي​ آخذة بالاعتبار وضع الطلاب، من خلال وضع برنامج يحاكي أسوأ سيناريوهات تأجيل استكمال العام الدراسي".