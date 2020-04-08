الشباب الديمقراطي اللبناني: لوضع برنامج يحاكي أسوأ سيناريوهات تأجيل استكمال العام الدراسي

رأى قسم الطلاب في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، في بيان له، أن "أزمة فيروس الكورونا المستجد أتت لتسقط ورقة التوت عن النظام التربوي في لبنان المتهالك"، مشيراً الى "فضائح عدة تتمثل بنهج أساسي والتعليم لمن يستطيع، أي أن من يملك رفاهية التعليم عن بعد من انترنت سريع، كهرباء 24 ساعة وبيت واسع، له حصرا الحق بالتعليم".
ودعا القسم الى "وضع خطة أساسها معالجة العام الدراسي آخذة بالاعتبار وضع الطلاب، من خلال وضع برنامج يحاكي أسوأ سيناريوهات تأجيل استكمال العام الدراسي".
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