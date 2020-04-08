بلدية الشرقية تنفي وجود حالات إصابة بكورونا بالبلدة

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية عن أن بلدية الشرقية نفت ما تردد في بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود حالات مشتبه بها في بلدتنا ، والإجراءات التي تقوم بها البلدية هي إجراءات روتينية ومن ضمنها الدعوة إلى اخذ الحيطة والحذر والوقاية وعدم التجول عبر مكبرات الصوت بناءً لتوجيهات قرارت التعبئة العامة، إقتضى التوضيح.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب البلديات على الأراضي اللبنانية اتخذت إجراءات من أجل منع أو الحد من إنتشار فيروس كورونا ضمن نطاقها بناءً لتوصيات وزارتي الصحة والداخلية والبلديات.
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