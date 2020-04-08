بلدية الشرقية تنفي وجود حالات إصابة بكورونا بالبلدة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن أن ​بلدية الشرقية​ نفت ما تردد في بعض ​مواقع التواصل الإجتماعي​ عن وجود ​حالات​ مشتبه بها في بلدتنا ، والإجراءات التي تقوم بها ​البلدية​ هي إجراءات روتينية ومن ضمنها الدعوة إلى اخذ الحيطة والحذر و​الوقاية​ وعدم التجول عبر مكبرات الصوت بناءً لتوجيهات قرارت التعبئة العامة، إقتضى التوضيح.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب ​البلديات​ على الأراضي اللبنانية اتخذت إجراءات من أجل منع أو الحد من إنتشار ​فيروس كورونا​ ضمن نطاقها بناءً لتوصيات وزارتي ​الصحة​ والداخلية والبلديات.