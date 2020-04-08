سقوط جريح نتيجة تدهور آليته في عدلون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن وقوع ​حادث سير​ بالقرب من مقام ​النبي ساري​ محلة ​عدلون​ جنوباً، مما ادى الى تدهور ألية محملة بالأخشاب ، والحصيلة جريح وقد حضرت على الفور سيارة الإسعاف التابعة للصليب الأحمر ونقلته الى المستشفى لتلقي العلاج.

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