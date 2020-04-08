اعتصام لصيادي الأسماك في صيدا احتجاجاً على قرار وقف رحلات الصيد

نفذ صيادو الأسماك في صيدا، اعتصاماً امام سوق السمك الميرة في المدينة، احتجاجاً على قرار وقف رحلات الصيد الذي تبلغوا به صباح اليوم، من مخابرات الجيش، اثر حصول تجمع اثناء بيعهم السمك ما يشكل خرقا لمقررات التعبئة العامة التي تمنع حصول تجمعات للوقاية من فيروس كورونا.
ولفت عدد من الصيادين الى ان "هذا القرار يتسبب بمنعهم من مزاولة عملهم، وبالتالي تحصيل قوت عيشهم اليومي"، مناشدين "المعنيين العودة فورا عن هذا القرار".
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