اعتصام لصيادي الأسماك في صيدا احتجاجاً على قرار وقف رحلات الصيد

نفذ ​صيادو الأسماك​ في صيدا، اعتصاماً امام سوق السمك الميرة في المدينة، احتجاجاً على قرار وقف رحلات ​الصيد​ الذي تبلغوا به صباح اليوم، من ​مخابرات الجيش​، اثر حصول تجمع اثناء بيعهم السمك ما يشكل خرقا لمقررات التعبئة العامة التي تمنع حصول تجمعات للوقاية من ​فيروس كورونا​.

ولفت عدد من الصيادين الى ان "هذا القرار يتسبب بمنعهم من مزاولة عملهم، وبالتالي تحصيل قوت عيشهم اليومي"، مناشدين "المعنيين العودة فورا عن هذا القرار".