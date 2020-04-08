البزري يتفقد سير الأعمال بمستشفى صيدا وغرفة إدارة الأزمة بالبلدية

قام رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​، بجولة تفقدية على ​مستشفى صيدا الحكومي​ لمتابعة أعمال تأهيل وتجهيز المستشفى والتقى مديرها وبعض أفراد طاقمها الطبي والتمريضي، حيث تم التباحث بحاجيات المستشفى التي بدأت أعمال التأهيل فيها من قبل ​مجلس الإنماء والإعمار​، حيث كان قد تلقى بهذا الخصوص إتصالات من قبل مهندسي مجلس الإنماء والإعمار وشركة خطيب وعلمي التي تُشرف على الأعمال وتعمل على وضع أفضل المواصفات وأكثرها عالمية.

كما قام البزري بزيارة بلدية صيدا مضطلعاً على غرفة إدارة الأزمة والعمليات المشتركة بين البلدية وبين تجمع ​المؤسسات الأهلية​، مثمناً "الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأهلية والبلدية و​المجتمع المدني​ في دعم صمود الأهالي في وجه وباء ​الكورونا​، وتأمين الحاجيات الاجتماعية والحياتية الضرورية"، مشدداً على "الإسراع في تقديم العون الإجتماعي لمساعدة المواطن على البقاء في منزله وبعيداً عن عمله في ظل الظروف المعيشية الصعبة من أجل تأمين سلامته وسلامة عائلته، ولأن الطريقة الأفضل لمواجهة كورونا هي بمنع التواصل بين المواطنين، وبمنع التجمعات، وذلك مقدمة لتطويق هذا الفيروس والتخلص من تأثيراته السلبية".