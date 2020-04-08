فرنجية: نحن إلى جانب الوزير حسن ووزارة الصحة والمطلوب التكافل

رحب رئيس ​تيار المردة​ الوزير السابق ​سليمان فرنجية​، ب​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ إثر الجولة التي قام فيها في بشري و​زغرتا​ وفي دارته، وشكر زيارته.

وأبدى فرنجية دعمه الكامل للوزير حسن، مشددا على "اننا إلى جانب الوزير و​وزارة الصحة​ وبجانب المواطنين في كل الأزمات والمراحل خصوصاً في هذه المرحلة التي يشهدها العالم و​لبنان​، ويجب أن نحذر لأن لا أحد يمكن أن ينأى بنفسه عن هذا الوباء،فنحن تحت المعدل العالمي ل​كورونا​، بهمة وزارة الصحة والوزير، ولكن لا يجب أن نسير بموضة المشي بعكس قرارات الدولة".

ودعا فرنجية المواطنين إلى التكافل الإجتماعي، "فالمرحلة الإقتصادية هي مرحلة حساسة، وإن لم نساعد بعضنا البعض ستكون المرحلة أصعب، ونطلب من جميع الميسورين أن يعيلوا العائلات غير الميسورة"، مثنياً على زيارة الوزير حسن لما يمثله عموماً.