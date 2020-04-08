حسن من دارة فرنجية: شكراً لفرنجية على مبادراته من أكثر من شهر

شكر ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ رئيس ​تيار المردة​ الوزير السابق ​سليمان فرنجية​، على المبادرة التي أطلقها الأخير منذ شهر شمالا، معتبراً أنها كانت "مبادرة مبكرة لحماية المجتمع حيث لم يكن لدينا فجوصات بي سي آر، وهذا يدل على الحس الوطني والمسؤولية تجاه أهلنا وهي ليست غريبة عن سليمان فرنجية".

وأكد الوزير حسن لدى زيارته دارة فرنجية بعد الجولة في بشري و​زغرتا​، أن "التعاون كان قائماً مع فرنجية وهو قائم وسيبقى قائماً لما فيه مصلحة لأهلنا ومواطنينا في جميع المناطق اللبنانية".