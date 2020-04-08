فادي سعد: حتى في زمن الكوارث لا رادع لمحسوبياتكم

أعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يبدو حتى في زمن الكوارث لا رادع لمحسوبياتكم، وإذا ثبت ما بدأ يظهر من استنسابية في إعادة اللبنانيين من الخارج، فهذا يعني أننا بحاجة للقاح أكثر فعالية ضد فسادكم المستشري، وبالفعل ​كورونا​ أكثر رحمة منكم على المجتمع"، متسائلاً "أين ​وزير الخارجية​ من هذه الصفقة اللاإنسانية؟".

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