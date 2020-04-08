متطوعو مؤسسة الحريري وجمعيات باشروا بتوزيع القسائم الشرائية في صيدا

اعلنت "​مؤسسة الحريري​ للتنمية البشرية المستدامة" في بيان، انها "باشرت بالتعاون مع متطوعين من جمعيات ومؤسسات "الشهيد ​معروف سعد​، الرعاية، التنمية للانسان و​البيئة​، الرازي الطبي، التعاون بتوزيع الدفعة الأولى من القسائم الشرائية التي تسلمتها المؤسسة من ​بلدية صيدا​ لتوزيعها على المواطنين في بعض احياء المدينة".

وانطلق المتطوعون على شكل مجموعات توزعت على تلك الأحياء وهم يرتدون "الدثارة" التي تحمل اسم بلدية صيدا وشعار حملة " صيدا تواجه ​كورونا​" وقاموا بتسليم القسائم الشرائية للمواطنين وفق قوائم اسمية استنادا الى آلية التسجيل الالكترونية التي اعتمدت من قبل ​البلدية​".