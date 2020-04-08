متطوعو مؤسسة الحريري وجمعيات باشروا بتوزيع القسائم الشرائية في صيدا

اعلنت "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" في بيان، انها "باشرت بالتعاون مع متطوعين من جمعيات ومؤسسات "الشهيد معروف سعد، الرعاية، التنمية للانسان والبيئة، الرازي الطبي، التعاون بتوزيع الدفعة الأولى من القسائم الشرائية التي تسلمتها المؤسسة من بلدية صيدا لتوزيعها على المواطنين في بعض احياء المدينة".
وانطلق المتطوعون على شكل مجموعات توزعت على تلك الأحياء وهم يرتدون "الدثارة" التي تحمل اسم بلدية صيدا وشعار حملة " صيدا تواجه كورونا" وقاموا بتسليم القسائم الشرائية للمواطنين وفق قوائم اسمية استنادا الى آلية التسجيل الالكترونية التي اعتمدت من قبل البلدية".
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