معالم وميادين العالم الدينية والسياحية خالية بسبب فيروس كورونا

أودى ​فيروس كورونا​ المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 80 الف شخص في ​العالم​ منذ ظهوره في كانون الأول الماضي، فيما سُجلت مئات الألاف من إصابة في جميع الدول ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء".

ولمواجهة انتشار الفيروس لجأت الدول والحكومات إلى إجراءات احترازية شديدة منها "إغلاق الحدود، والحد من الحركة والتنقل بين الدول والمقاطعات والمدن، وإغلاق دور العبادة والمزارات والأماكن السياحية المهمة التي تستقطب الحشود، تجنباً لنشر العدوى".

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