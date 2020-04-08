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أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 80 الف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي، فيما سُجلت مئات الألاف من إصابة في جميع الدول ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء".
ولمواجهة انتشار الفيروس لجأت الدول والحكومات إلى إجراءات احترازية شديدة منها "إغلاق الحدود، والحد من الحركة والتنقل بين الدول والمقاطعات والمدن، وإغلاق دور العبادة والمزارات والأماكن السياحية المهمة التي تستقطب الحشود، تجنباً لنشر العدوى".
كانت هذه تفاصيل خبر معالم وميادين العالم الدينية والسياحية خالية بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.