بري يترأس اجتماعا لهيئة الرئاسة في حركة أمل

عقدت هيئه الرئاسة في حركة امل جلستها العادية برئاسة رئيس الحركة نبيه بري، وتوجهت "بالشكر والتقدير الى مختلف المستويات التنظيمية الحركية في المكاتب التنفيذية وقيادات الاقاليم والمناطق، ومن جمعية الرسالة للاسعاف الصحي و من الاطباء والممرضين المتطوعين في هذه المكاتب ومن اللجان المشكلة في الشعب الحركية في القرى والبلدات والمدن على مساحة لبنان والاغتراب".
وأشار بيان الهيئة، في إشارة إلى جميع الجهود الأهلية، إلى أنه "مجددا تؤكدون انكم تلامذة نجباء لمدرسة الامام السيد موسى الصدر، فكنتم ولا زلتم الشموع والرواد والكوادر، معبرين عن احلام وتطلعات اللبنانيين كل اللبنانيين في حراسة امنهم الصحي والمعيشي وكل ما يصنع حياتهم واستقرارهم في هذه المرحلة الخطرة . على عاتقكم وعاتق كل الشرفاء يعلق اللبنانيون الامال".
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