بري يترأس اجتماعا لهيئة الرئاسة في حركة أمل

عقدت هيئه الرئاسة في ​حركة امل​ جلستها العادية برئاسة رئيس الحركة ​نبيه بري​، وتوجهت "بالشكر والتقدير الى مختلف المستويات التنظيمية الحركية في المكاتب التنفيذية وقيادات الاقاليم والمناطق، ومن ​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ و من الاطباء والممرضين المتطوعين في هذه المكاتب ومن اللجان المشكلة في الشعب الحركية في القرى والبلدات والمدن على مساحة ​لبنان​ و​الاغتراب​".

وأشار بيان الهيئة، في إشارة إلى جميع الجهود الأهلية، إلى أنه "مجددا تؤكدون انكم تلامذة نجباء لمدرسة الامام السيد ​موسى الصدر​، فكنتم ولا زلتم الشموع والرواد والكوادر، معبرين عن احلام وتطلعات اللبنانيين كل اللبنانيين في حراسة امنهم الصحي والمعيشي وكل ما يصنع حياتهم واستقرارهم في هذه المرحلة الخطرة . على عاتقكم وعاتق كل الشرفاء يعلق ​اللبنانيون​ الامال".

