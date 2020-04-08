الإغلاق في بريطانيا ممتد حتى مايو

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نصر المجالي: قالت مصادر 10 داونينغ ستريت، إن قرار الإغلاق والقيود الصارمة التي اتخذت بسبب الفيروس التاجي لن تتم مراجعته يوم الاثنين الموافق 13 أبريل كما هو مقرر، مع تحذيرات من أن ذروة تفشي المرض قد لا تأتي لمدة أسبوع ونصف آخر، وربما يستمر الإغلاق حتى مايو المقبل.

وكان مقر رئاسة الحكومة البريطانية أعلن في وقت سابق أن مراجعة قرار الإغلاق ستتم بعد علامة الثلاثة أسابيع التي التزم بها في الأصل رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم 23 مارس - وهو ما يعني عيد الفصح الاثنين.

ويأتي الموقف البريطاني متزامنا مع عرض منظمة الصحة العالمية تحذيراً رهيباً بشأن العواقب "الخطيرة" لتخفيف القيود في وقت مبكر جداً.

ورغم موقف 10 داونينغ ستريت، أشار وزراء إلى أنهم حريصون على إعادة فتح المدارس بعد عيد الفصح إذا استقر الوضع، مع ادعاءات أنها ليس لها تأثير كبير على الانتشار ويمكن أن تساعد في إنعاش الاقتصاد المعطل.

وكان وزير الخارجية دومينيك راب المكلف مهام رئيس الحكومة في مواجهة كورونا، شدد في إحاطة داونينغ ستريت اليومية الليلة الماضية على أنه لا يمكنهم التفكير في تخفيف قيود الإغلاق حتى يتضح أن ذروة الوباء قد مرت وأنه يمكن "القيام به بمسؤولية".

إعادة المراجعة

ومع ذلك، ينص قانون الطوارئ المعروض على البرلمان بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الوزراء عن قرار الإغلاق على أن المراجعة يجب أن تتم كل 21 يومًا، ويكون الموعد النهائي الأول في 16 أبريل.

وقال وزير الشؤون الصحية إدوارد أرغار لبرنامج راديو (بي بي سي 4) اليوم الأربعاء: "يمكن مراجعة قرار الإغلاق عندما تكون النصيحة العلمية على ما يبدو أننا تجاوزنا الذروة وأمن القيام بذلك".

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ومن جهته، حذر عمدة لندن، صادق خان ، من أن تخفيف القيود قد يكون بعيد المنال. وقال لبي بي سي: "أعتقد أننا لم نعد قريبين من رفع الإغلاق". وأضاف: "نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ جزء من الفيروس، ربما لا تزال على بعد أسبوع ونصف".

التخفيف سيكون خطيراً

وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج ، قال في حديث إن تخفيف الإغلاق في وقت مبكر للغاية سيكون "خطيراً". وأضاف: "ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه في الماراثون والتقدم الذي أحرزناه حتى الآن في مكافحة الفيروس هش للغاية".

وأكد كلوج: أعتقد أن الاقتراب من نقطة النهاية سيكون أمرا خطيرا. الفيروس لا يترك مجالا للخطأ أو الرضا عن النفس "إن أي تحول في استراتيجية الاستجابة الخاصة بنا، أو تخفيف حالة الإقفال، أو تدابير التمدد البدني تتطلب دراسة دقيقة للغاية".

يشار إلى أن المستشار الحكومي البريطاني البارز نيل فيرغسون، أستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج لندن، كان قال إن الحكومة لن تخفف إجراءات العزل المنزلي العام الصارمة حتى نهاية مايو، إلا بعد أن يتباطأ انتشار فيروس كورونا أولا، وتقوم بإجراء فحوص مكثفة للسكان.

وقال فيرغسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم السبت الماضي: "نريد الانتقال إلى وضع يمكننا فيه بحلول نهاية مايو المقبل على الأقل أن نتمكن من استبدال إجراءات العزل العام الكلي الحالية بإجراءات أخرى أخف حدة وتعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا وإجراء الفحوص".

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