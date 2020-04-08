شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بإلزام الموطنين بارتداء كمامة للسماح لهم بدخول المترو والقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بتوزيع كمامات على مداخل بوابات محطات القطارات والمترو وعدم السماح لأى مواطن بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة.

وأكد المسعود، فى اقتراحه، أن المترو وقطارات السكة الحديد يشكلان خطورة بالغة على المواطنين، لا سيما لأنهما أسهل وسائل مواصلات وأقلهم تكلفة، الأمر الذى جعلهم يستقبلون يوميا مئات الركاب، ومن ثم أصبح احتمالية انتقال العدوى بين تلك الركاب بنسبة كبيرة تستلزم وضع حد لها.

وأوضح أنه على الرغم من قيام وزارة النقل بعمليات التطهير المستمرة فى عربات المترو والقطارات، ولكن مفعول هذا التعقيم قصير وينتهى بزيادة عدد الركاب داخل العربة الواحدة، ومن ثم وجب على الدولة حماية الركاب وإلزامهم بارتداء كمامة إجباريا كشرط للسماح لهم بدخول المترو.

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ولفت المسعود إلى أن وسائل المواصلات تشكل خطورة بالغة فى انتقال الفيروس فى حين أن هناك بعض المواطنين ليس لديهم وعى وتحمل مسئولية كاملة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى يستوجب إجبارهم على ارتدائها لاستخدام المترو والقطارات

وطالب بتوزيع كمامات على المواطنين وإجبارهم على ارتدائها عند استخدام وسائل المواصلات لا سيما المترو والقطارات، وعدم السماح بدخولهم من بوابات المحطات بدون ارتداء تلك الكمامات حفاظا على عدم انتقال الفيروس وتفشي العدوى بين الركاب والتى تمثل كارثة نتيجة تواجد أكثر من 100 شخص داخل عربة واحدة من المترو أو القطارات دون منافذ تهوية جيدة.