شبانة: تمديد غلق نقابة الصحفيين أسبوعين واستمرار تقديم خدمات الضرورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، استمرار تمديد غلق مبنى النقابة لمدة أسبوعين مقبلين ابتداءً من السبت المقبل 11 أبريل.

وقال شبانة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الغلق لن يكون كليا وإنما سيتواصل العمل اليومي بمقر النقابة لخدمات الضرورة واقتصاره بالدور الأرضي وذلك لمدة ثلاث ساعات فقط من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ولخدمات محددة وهي العلاج حيث سيتواجد أحد موظفيه في حالة الاحتياج إليه مع التأكيد على خدمة "الواتس أب" بالنسبة للتحويلات للمستشفيات أو لإجراء التحاليل والإشاعات.

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كما سيتواجد محاسب واحد من الإدارة المالية لصرف أية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة ويتواجد يوميًا صراف للخزينة وموظف إداري لمتابعة ما يجري وتقديم تقرير يومي.

وأشار السكرتير العام، إلى أن مكتب البريد يعمل حاليًا بشكل يومي بجميع خدماته ومنها صرف المعاشات للمستحقين من البريد سواء المعاش النقابي أو الحكومي، كما تستمر خدمات المجمع الاستهلاكي الغذائي التابع للقوات المسلحة يوميًا، مؤكدا أن ذات هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية.

كما أشار شبانة، إلى أن نقابة الصحفيين واجهت الأزمة مبكرًا واحتاطت لها واتخذت التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية للحفاظ على الزملاء كما قدم مجلس النقابة الكثير من التيسيرات للزملاء الحاصلين على القروض الحسنة مع تأجيل تحصيل أقساط اشتراك مشروع العلاج وتحويل بدلات البطالة للزملاء بالصحف المتعطلة على البطاقات الائتمانية وتأجيل سداد أقساط قروض البنوك والإسكان لثلاثة أشهر مع استمرار بيع المنتجات الغذائية بمنفذ القوات المسلحة بمقر النقابة بالإضافة إلى كثير من الخدمات.