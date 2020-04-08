"المعلمين" تطلق خدمة "واتس أب" لتقلي شكاوى معلمي المدارس الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن إطلاق النقابة لخدمة واتس أب على رقم "01551719502"، لتلقي شكاوى معلمي المدارس الخاصة، بعد تزايد حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر، وهو ما لن تقبله النقابة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الزناتي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن النقابة ستستخدم كل أدواتها المشروعة، وأولها استغلال علاقاتها الجيدة بكل أطراف العملية التعليمية، لحل مشاكل معلمي المدارس الخاصة وديا، وفي حال تعنت بعض أصحاب المدارس الخاصة، سوف تحرك النقابة دعاوى قضائية ضدهم وكيلًا عن المعلمين المتضررين، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.

واستنكر الزناتي، تصريحات بعض أصحاب المدارس الخاصة من محاولة التعتيم على أزمة الاستغناء عن عدد من المعلمين، موجهًا النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة فرعية للمعلمين ، و320 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية بالتحرك فورًا لمتابعة مشاكل المعلمين في المدارس الخاصة وتقديم تقرير يومي للنقابة العامة عن هذا الشأن.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه رغم تحصيل هذه المدارس مصروفاتها كاملة من الطلاب، تمنح معلميها راتب شهري ضعيف في حدود 700 جنيه، ولم يحتفظوا حتى بهذا الدخل البسيط وقرر بعضهم قطعه، قائلًا: "لن نقبل بهذا الاستقواء على المعلمين في المدارس الخاصة وحقوقهم مسئوليتنا، حيث يوجد أكثر من 92 ألف معلم في 8 آلاف و171 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية".