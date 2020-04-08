بالصور.. تدشين اسم الشهيد عمرو فريد على مدرسة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، تدشين اسم الشهيد عمرو فريد عبدالظاهر، والذي استشهد في إحدى العمليات الإرهابية بسيناء، على مدرسة اللغات الرسمية بمنطقة صحاري .

جاء ذلك بحضور سيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وأكد الدكتور أحمد غلاب، على مكانة الشهيد في الدفاع عن الوطن والتضحية بأعز ما يملك وهي النفس، دراًء للإرهاب الأسود من أجل الحفاظ على أراضي الوطن وسلامة أبنائه.

ووجه السيد الفيومي، الشكر لجامعة أسوان على تعاونها المتواصل في إرساء وتخليد ذكرى الشهيد "عبدالظاهر"، نجل الدكتور فريد عبدالظاهر عميد كلية دار العلوم.

ويذكر أن الشهيد الرائد عمرو فريد، استشهد في إحدى العمليات الإرهابية في سيناء خلال شهر ديسمبر عام 2018.