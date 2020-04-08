محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي، إنه تم اكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطته لحالة إيجابية كانت تعالج في المعهد.
وأضاف أسامة لمصراوي، أنه تم مسح كامل للمستشفى وتحديد المخالطين للحالة وعددهم 16 شخصا من الفريق وظهرت النتيجة سلبية للجميع باستثناء حالة واحدة للممرض.
ولفت إلى أنه تم عزل الممرض في مستشفى العزل، وحالته مستقرة حاليا.
وأوضح مدير معهد القلب أنه تم غلق قسم الاستقبال وإجراء تعقيم شامل، على أن يتم إعادة فتحه غدا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير معهد القلب: اكتشفنا إصابة ممرض بكورونا.. وتعقيم الاستقبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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