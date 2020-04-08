وزارة الصحة الجزائرية تطالب بالدعم النفسي للمصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (أ ش أ):

طالبت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء بضرورة الدعم النفسي للأشخاص المصابين أو المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تعليمه عممتها اليوم على مدراء الصحة بالمناطق المختلفى، إن المخلفات النفسية الراهنة والناتجة عن الأزمة الصحية الحالية تقتضي تضافر كل الجهود حسب إمكانيات كل ولاية، وذلك بالتشاور مع مهنيي الصحة، خصوصا الأطباء المختصين في الطب العائلي، والأخصائيين النفسانيين.

وطالبت الوزارة بتنظيم الدعم النفسي للأشخاص المصابين، أو المشتبه في إصابتهم وأقاربهم ومهنيي الصحة، مؤكدة ضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية الصحية لحماية الأفراد، كما بإمكانهم أن يكون تدخلهم عبر وسائل الاستشارة عن بعد أو عن طريق الهاتف.